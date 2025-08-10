Путин поздравил деятеля искусств Адабашьяна с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна с 80-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, подчеркнул Путин.
«Уважаемый Александр Артемович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актерском и режиссерском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе», — отметил президент.
По его словам, за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы труда, щедрый талант и вера в свое предназначение. Глава государства пожелал деятелю искусств всего самого наилучшего.
