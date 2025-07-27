Путин поздравил флотских моряков с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с Днем Военно-морского флота. Видеообращение российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что благодаря труду моряков, научным достижениям и подвигам военных Россия утвердилась как великая морская держава

«Давно известно, что флотские — всегда за Родину и честь. Ваши силы духа и храбрость, знания и честность, прямота и братство воспитаны в условиях опасной, суровой морской службы», — отметил Путин.

По его словам, главный смысл морской культуры — искренняя и незыблемая любовь к отчизне.

Ранее глава государства рассказал, что новая стратегия развития ВМФ свидетельствует об уверенности страны в своих силах. Согласно документу, ключевым качеством флота станет способность «оперативно адаптироваться» к любым изменениям. Путин обратил внимание, что стратегию ВМФ впервые рассчитали на длительный период — до 2050 года.