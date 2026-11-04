Прощание с актрисой Екатериной Райкиной пройдет в Москве 6 ноября

Прощание с дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисой Екатериной Райкиной, пройдет в Москве 6 ноября. Об этом близкие артистки рассказали ТАСС .

Церемония состоится в Высшей школе сценических искусств в 11:00. После нее близкие проведут отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке. Райкину кремируют.

Актриса родилась в Ленинграде 15 апреля 1938 года. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина в 1959 году она присоединилась к труппе Театра имени Евгения Вахтангова и прослужила там около полувека.

Райкина скончалась 3 ноября 2026 года в возрасте 88 лет.