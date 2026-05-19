После первого сезона сериала о Гарри Поттере одна из актрис сбежала из проекта

Актриса Кокрейн отказалась от роли сестры Рона Уизли в новом «Гарри Поттере»

В актерском составе сериала от HBO по мотивам саги о Гарри Поттера произойдет замена. Актриса Грейси Кокрейн, сыгравшая Джинн Уизли, ушла из проекта после съемок первого сезона, сообщил The Hollywood Reporter .

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Грейси приняла непростое решение отказаться от роли Джинни Уизли. <…> Время, проведенное ею в мире Гарри Поттера, было поистине замечательным», — заявил семья Кокрейн.

Представители HBO поддержали решение актрисы. Кто заменит Кокрейн в роли младшей из детей Уизли, пока неизвестно.

Первый сезон снят по книге «Гарри Поттер и философский камень». Младшая сестра Рона Уизли занимала незначительное место в сюжете, однако в продолжении истории о мальчике-волшебнике ее роль возрастет. Второй сезон по книге «Гарри Поттер и Тайная комната» уже заказан.

Трейлер сериала о Гарри Поттере вышел в марте 2026 года. Премьера намечена на декабрь.