Вышел первый трейлер сериала о «Гарри Поттере»

Создатели нового сериала по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере представили первый трейлер проекта. Ролик опубликовали на YouTube-канале HBO Max.

Премьеру назначили на 25 декабря. Поклонники вселенной о мальчике, который выжил, смогут увидеть сериал на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.

Роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер исполнят Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Продюсеры выбрали молодых актеров после масштабного кастинга, в котором участвовали более 30 тысяч человек.

Эпизоды начали снимать на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании — именно там создали фильмы оригинальной франшизы. Создатели проекта рассчитывают по-новому перенести на экран историю, знакомую миллионам зрителей и читателей по всему миру.

Ранее авторы опубликовали первый официальный кадр из сериала про Гарри Поттера. На нем главный герой был одет в плащ сборной факультета Гриффиндор по квиддичу и держал в руках метлу. Он шел ко входу на стадион, над которым развевались знамена.