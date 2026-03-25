Появился первый официальный кадр из сериала о Гарри Поттере

Работа над сериалом о Гарри Поттере продвигается. Стриминговый сервис HBO показал первый официальный кадр и пообещал в Instagram* привести новые подробности о проекте.

«Завтра», — заявили кинематографисты.

В кадре показан Поттер со спины, одетый в плащ сборной факультета Гриффиндор по квиддичу и с метлой в руках. Он шел ко входу на стадион, над которым развевались знамена.

Съемки сериала начались в июле 2025 года на студии Warner Bros. Studios Leavesden, премьера состоится в 2027 году на платформе HBO Max. Роль главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластар Стаут, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, Люциуса Малфоя — Джонни Флинн.

Снявшийся во всех фильмах о Поттере актер Уорвик Дэвис в сериале вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика. В образе Альбуса Дамблдора представнет Джон Литгоу, Рубеуса Хагрида — Ник Фрост, известный по проектам «Почему женщины убивают» и «Мистер Слоун».

