Каждый третий россиянин читал книги о Гарри Поттере

Фильмы о Гарри Поттере привлекают больше внимания экономически активных россиян, чем одноименные книги. Каждый третий житель страны старше 18 лет знаком с историей юного волшебника, показало исследование SuperJob для РИА «Новости» .

Международный день Гарри Поттера празднуют 2 мая.

«Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читали 31%», — выяснили исследователи.

Молодежь до 35 лет проявляет значительный интерес к магии. Фильмы о ней смотрели 87%, а книги читала почти половина (45%). С возрастом этот интерес снижается: среди людей старше 45 лет фильмы смотрели 61%, а книги — лишь 17%.

Сейчас идет работа над сериалом о Гарри Поттере. Стриминговый сервис HBO опубликовал первый официальный кадр и анонсировал новые детали проекта. Съемки начались в июле 2025 года на студии Warner Bros. Studios Leavesden, премьера состоится в 2027 году