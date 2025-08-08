Оперировать опасно и бесполезно: стало известно состояние Ивана Краско

Народного артиста России Ивана Краско перевели из реанимации, однако состояние 94-летнего актера остается тяжелым. Об этом сообщил 360.ru его директор Вячеслав Смородинов.

«У него онкология желудка поставлена. В таком возрасте оперировать уже и опасно, и, наверное, бесполезно, потому что человек может не выдержать наркоз», — добавил он.

Краско госпитализировали 1 августа с дачи в Ленинградской области. По словам Смородинова, актер стал отказываться от еды и воды.

В сентябре артисту должно исполниться 95 лет, из которых 60 он отдал сцене театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Кроме того, он исполнил десятки ролей в кино.

