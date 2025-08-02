Директор попавшего в реанимацию Краско рассказал о состоянии актера

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Петербурге. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС его концертный директор Вячеслав Смородинов.

«Информации подробной пока нет. <…> Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — указал Смородинов.

Вчера 94-летнего актера доставили в реанимацию с дачи в деревне Грузино под Санкт-Петербургом.

Краско уже 60 лет служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где за это время сыграл не одну значительную роль. Помимо этого, артист снялся в более чем 200 кинематографических работах, в том числе в фильмах «Афганский излом» и «Тарас Бульба» Владимира Бортко.

Ранее народный артист России Юрий Назаров обратился за медицинской помощью из-за проблем с сердцем и гипертонии. Врачи рекомендовали 88-летнему актеру следить за питанием, заниматься спортом и не нервничать.