«Можете не беспокоиться». Новости о госпитализации Розенбаума опровергли

Александра Розенбаума не госпитализировали в одну из столичных клиник с пневмонией. Об этом 360.ru рассказала продюсер Белла Купсина.

«Александр Яковлевич в порядке, это какой-то вирус. Он в отпуск собирается, чемоданы пакует. Я не знаю, что случилось. Можете не беспокоиться, все очень хорошо», — сообщила она.

О том, что певец попал в больницу, сообщил Telegram-канал «112». Авторы публикации сообщили, что накануне состояние артиста резко ухудшилось. Состояние музыканта якобы оценивают как средней степени тяжести.

Ранее народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Петербурге. Его концертный директор Вячеслав Смородинов сообщил, что актер в тяжелом состоянии.