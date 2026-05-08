08 мая 2026 21:04 Грудь как у Ким Кардашьян больше не в моде: как Met Gala задал тренд всему миру Психолог Миллер: маленькая грудь женщины — ее фишка

Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, Хейли Бибер и другие звезды на Met Gala показали, что в Голливуде меняются стандарты красоты. Вместо пышных форм, долго считавшихся символом сексуальности, в моду входит миниатюрная и максимально естественная грудь. С чем связан новый тренд и станет ли массовым, узнал 360.ru.

Звезды выбрали грудь как у балерин

Внимание на новый тренд среди голливудских звезд на Met Gala обратили журналисты британской газеты The Sun. Они отметили, что время больших бюстов на красной ковровой дорожке благотворительного бала прошло окончательно: их сменила грудь балерины, которая смотрится красиво и естественно на стройной фигуре. Новый тренд и возвращение к естественной красоте задали модели Кендалл Дженнер и Ирина Шейк, певица Грейси Адамс, а также трендсеттер в сфере бьюти-индустрии Хейли Бибер.

Опрошенные редакцией эксперты заявили, что сдвиг назревал в течение многих лет под влиянием растущей популярности упражнений для похудения и пилатеса, а также выходу на мировой рынок препаратов для снижения веса Ozempic и его аналогов.

Мода на пышные формы в России тоже ушла

Выбор в пользу натуральной груди сейчас сделали и большинство россиянок, рассказал в комментарии 360.ru доктор медицинских наук, пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян. Он подчеркнул, что клиентки отказываются от вульгарности: время, когда пациентки приходили и просили сделать им большую грудь как символ красоты или роскоши, ушло.

Сейчас все уходят в более натуральные варианты. Я это приветствую. Но самыми популярными операциями на груди остались увеличение, а потом идут подтяжки.

Врач добавил, что и раньше отказывался делать операции по увеличению груди до аномальных размеров, если понимал, что пропорции пациентки этому не соответствуют. «Некоторые хирурги делали, лишь бы платили, и следовали мнению, что клиент всегда прав. А я считаю, что клиент не всегда знает, что надо делать. Поэтому не делаю то, с чем не согласен. У нас не экстренная хирургия, когда пациент умрет без операции, у нас больше хирургия капризов», — пояснил Алексанян. Он подчеркнул, что ему часто приходилось переделывать чрезмерно увеличенные бюсты пациенток, потому что у них растягивались ткани от веса.

Почему маленькая грудь становится популярной

Тренды — ответ на перегибы, которые наблюдались в прошлом. Об этом в комментарии 360.ru завила психолог и сексолог Александра Миллер. Она пояснила, что еще несколько лет назад женщины ориентировались на Ким Кардашьян, продвигавшую гиперсексуальность и неестественно большие формы.

Маленькая грудь сейчас — заявка на контроль. Женщина говорит: «Я сама решаю, что во мне сексуально. Мне не обязательно вываливать бюст, чтобы меня заметили. Мое тело не рекламный щит». Это тренд на интеллектуализацию желания. Плюс звезды устали от боли в спине и силиконовых карманов.

Психолог добавила, что в моду вошла стройность, но не анорексичность нулевых, а подтянутая спортивная форма, где все выглядит естественно. Добиться таких результатов возможно при помощи пилатеса, сна и нормального питания, а не мучениями голодом. Кроме того, представление о женской привлекательности расширилось — на первое место вышла индивидуальность.

«Когда у женщины маленькая грудь — это ее фишка. Плоская грудь, плюс острые плечи, плюс уверенность равно взрыв мозга. Проверено на подиумах и в спальнях» — заявила собеседница 360.ru. Сексолог добавила, что дело тут не в размере, а в том, как себя чувствует женщина. Если она не стыдится своего тела, а выходит на публику с вырезом и гордо несет свой нулевой размер, то это прекрасно. По словам Миллер, Met Gala зеркально отразил то, что уже зрело давно зрело. Женщины заменили пластиковую монументальность на честность и показали всем, что грудь — это только часть тела, а внимание нужно обращать на лицо, ум и улыбку. «Если вам комфортно с маленькой грудью — вы будете в сто раз сексуальнее, чем с накладными силиконовыми „дыньками“, которые ненавидите. А если любите свою большую — не прячьте ее в угоду тренду на маленькую. Тренды проходят. А ваше удовольствие от собственного тела остается», — подытожила психолог.