Минкультуры Молдавии составило черный список российских артистов

Список российских артистов, который не рекомендуется приглашать в страну, опубликовало министерство культуры Молдавии. Об этом сообщил ТАСС .

В перечень вошли более 20 человек и коллективов, включая Леонида Агутина, Диану Арбенину, Егора Крида, Ирину Круг, Дмитрия Маликова, Йегуду Моргенштерна и Люсю Чеботину.

В ведомстве пояснили, что организаторам не запрещается приглашать упомянутых деятелей культуры, но действовать они будут на свой страх и риск. В частности, артистам могут отказать во въезде в страну.

Список сформирован на основании обращений от организаторов мероприятий, поступивших в министерство. С февраля 2026 года импресарио в Молдавии обязаны заблаговременно уведомлять власти о приглашении артистов из стран СНГ.

Ранее в нижней палате парламента Румынии приняли законопроект об объединении с Молдавией. Далее его рассмотрит сенат.