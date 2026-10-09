Кинокритик Никулин отметил, что пока преждевременно рассуждать о шансах Борисова на «Оскар» в этом году

Фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым в главной роли показали на Нью-Йоркском фестивале 6 октября. Российского актера могут выдвинуть на премию «Оскар» в категории «Лучший актер». По словам кинокритика Оуэна Глайбермана, Илья в исполнении актера «выглядит очень по-человечески правдоподобно». Об этом пишет ОТР .

Кинокритик Николай Никулин считает преждевременным рассуждать о шансах Юры Борисова на «Оскар» в этом году. По его мнению, необходимо дождаться отклика зрителей и мнений других экспертов, прежде чем делать прогнозы относительно статуэтки.

Фильм «Искусственный» стал третьим зарубежным проектом Борисова после «Купе номер 6» и «Аноры». В прошлом году актера уже номинировали на премию за роль в картине Шона Бейкера, однако награда тогда досталась Кирану Калкину. При этом другой эксперт, Дмитрий Бортников, напротив, считает, что у Борисова большие шансы забрать статуэтку.