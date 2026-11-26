Самым популярным сериалом у российских зрителей в октябре стал отечественный боевик «Невский». Рейтинг опубликовала на сайте компания «Медиалогия» .

Лидер набрал 3454 балла, на втором месте с большим отрывом картина о контртеррористических операциях ФСБ «Спецы» с 1249 баллами, на третьем — исторический детектив «Художник» с 1215 баллами.

Восемь сериалов в первой десятке — российского производства. Также в нее вошли японское аниме «Магическая битва» на четвертом месте и американские «Очень странные дела».

Ранее кинокритик Анатолий Сушко объяснил провал сериала по «Властелину колец». По его словам, создатели пожалели денег на толкового сценариста.