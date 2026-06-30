Лауреатов XXXV премии «Хрустальная Турандот» наградили в Архангельском

В музее-заповеднике «Архангельское» прошла XXXV церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». Главную награду вечера в номинации «Лучший спектакль сезона» получила постановка режиссера Владимира Панкова «Великий комбинатор».

Спектакль-победитель поставили в московском театре «Ленком Марка Захарова», а главную роль в нем исполнил актер Антон Шагин.

«Это был вызов, „Великий комбинатор“, который мы выпустили в конце сезона, был профессиональным вызовом», — сказал он.

Лучшей режиссерской работой признали спектакль худрука Театра Маяковского Егора Перегудова «Сны моего отца 2.0». Премию за лучшую мужскую роль получил актер Евгений Миронов за постановку «Обыкновенная смерть». Победителя в номинации «Лучшая женская роль» жюри не выбрало.

Артист балета Николай Цискаридзе получил награду за лучший дебют — в спектакле «Кабала святош» МХТ имени Чехова он исполнил роль короля Людовика. В новой номинации «Хрустальное зеркало» отметили постановку Театра Вахтангова «Блеск и пепел» с актерами Виктором Сухоруковым и Ириной Купченко.

Ведущими церемонии стали Елизавета Арзамасова и Александр Бабик.