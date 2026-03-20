«Круто хайпанул». Солист «Иванушек International» опроверг слухи о переименовании коллектива

Популярная российская группа «Иванушки International» продолжит выступать под своим привычным названием и не будет убирать из него иностранное слово. Об этом 19 марта сообщил ТАСС солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

Артист таким образом прокомментировал заявление создателя и главного продюсера команды Игоря Матвиенко. Тот 9 марта сказал, что «International» в названии нужно зачеркнуть, потому что «англицизмы задолбали».

Это высказывание прозвучало на фоне активной общественной дискуссии о защите русского языка от заимствований.

Теперь же Григорьев-Апполонов заявил, что «мы „Иванушки International“ всегда». Он пояснил, что слова продюсера не стоит воспринимать как официальное решение.

По его словам, пока группа была в отпуске, Игорь Матвиенко просто «очень круто хайпанул», воспользовавшись актуальной темой в новостях.

С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Согласно ему, на русском языке должна быть любая «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей». При этом для фирменных наименований и товарных знаков сделали исключение, их можно и не «русифицировать».