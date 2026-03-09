Матвиенко предложил писать «Иванушки» с зачеркнутым International

Группа «Иванушки International» может изменить название на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов. Об этом заявил продюсер коллектива Игорь Матвиенко в интервью ТАСС .

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня „продюсер“ — я теперь художественный руководитель», — сказал он.

Матвиенко также высказался о засилии иностранных слов в названиях. По его словам, англицизмы уже надоели, а для тех, кто хочет сохранить латиницу, можно было бы ввести дополнительный налог.

Однако официально о переименовании группы ни художественный руководитель, ни сами артисты пока не объявляли.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал российских исполнителей подумать над псевдонимами. Он назвал варварством стремление называться чужими иностранными именами.