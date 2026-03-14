В Роспатенте объяснили, как артистам сохранить англоязычные псевдонимы

Российским артистам необязательно менять англоязычные псевдонимы из-за нового закона об ограничении иностранных слов. Написанные на латинице имена разрешат использовать, если их зарегистрировать в качестве товарного знака, заявили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

В ведомстве пояснили, что закон, вступивший в силу с 1 марта, направлен на защиту русского языка в публичном пространстве, рекламе и информации для потребителей. Однако он не распространяется на товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания.

Поэтому звезды с псевдонимами на латинице смогут продолжить работу без изменений, если оформят их как бренд.

На прошлой неделе правозащитница Екатерина Герлах пожаловалась на Шамана в прокуратуру из-за написания его псевдонима на латинице. Ярослав Дронов в ответ заявил, что она невнимательно ознакомилась с законом.