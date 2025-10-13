Группа DKB из Южной Кореи DKB выступит на «Фандом Фест ВКонтакте»

В Москве 22 и 23 ноября на Main Stage пройдет «Фандом Фест ВКонтакте». Организаторы объявили, что хедлайнером станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW, 8TURN и The Last Live Everglow. К ним присоединились артисты DKB, дебютировавшие в 2020 году с мини-альбомом Youth.

«Участники группы Хичан и Гарри-Джун запомнились публике благодаря шоу на выживание Boys II Planet», — сообщили организаторы.

Кроме того, на главной сцене фестиваля выступят «Импровизаторы» и гейм-дизайнер, преподаватель ВШЭ Саша Бреганов.

Ведущими главной сцены станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM. В зоне лектория приветствовать гостей будут актер Влад Токарев и комик Катя Вяликова.

«„Фандом Фест ВКонтакте“ выходит на мировой уровень. Мы приглашаем зарубежных звезд и расширяем работу по всем фандомным направлениям. Игры, комиксы, манга, аниме, к-поп, кино, сериалы, книги, косплей, кавер-дэнс — все это мы объединяем на одной площадке. Текущие изменения выражаем и в новом фирменном стиле, стремясь передать связь между поклонниками разных культур», — заявит директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.

В программу фестиваля войдут концерты, автограф-сессии со звездами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Также появится пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной. Гостем фестиваля станет певец и блогер из Китая Син Кайчжэн.

«Фандом Фест ВКонтакте» — крупнейший фестиваль, посвященный поп-культурам. В прошлом году все билеты раскупили за неделю до старта события.