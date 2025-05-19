Крупнейший посвященный поп-культурам фестиваль пройдет в Москве 22–23 ноября

Фандом Фест «ВКонтакте» — крупнейший фестиваль, посвященный поп-культурам — в этом году состоится 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. На него уже открылась ранняя продажа билетов по специальной цене.

В прошлом году все билеты раскупили за неделю до старта события. Организаторы рекомендуют желающим бронировать места заранее.

«Прошлый год показал, что пора двигаться дальше: становиться больше, интереснее, выходить за пределы азиатского сегмента и стараться охватить еще больше субкультур», — рассказал директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.

Он ожидает, что в этом году фестиваль сможет не только сохранить прежнюю аудиторию, но и привлечь новую, а гостей ждет множество сюрпризов. В мероприятии участвуют косплееры, геймеры, любители кино, k-pop, аниме и многих других жанров, его посещали многие известные артисты, сценаристы и художники.

Все подробности и программа фестиваля будут анонсировать в официальном сообществе.