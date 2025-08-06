Гостем Фандом Феста "ВКонтакте" станет певец и блогер из Китая

Популярные актеры, музыканты и блогеры примут участие в Фандом Фесте «ВКонтакте». Мероприятие пройдет 22-23 ноября на площадке Main Stage в Москве.

В программу фестиваля войдут концерты, автограф-сессии со звездами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Также там появится пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной.

Гостем фестиваля станет певец и блогер из Китая Син Кайчжэн, который выступит на главной сцене. Также участие в мероприятии впервые примет студия дубляжа «Студийная Банда», подарившая голоса персонажам аниме «Атака титанов», «Клинок, рассекающий демонов», «Дандандан», и «Мальчик и птица».

На Фандом Фесте «ВКонтакте» также можно будет встретить популярных писателей: Асю Лавринович, Арину Цимеринг и Риту Хоффман.

Издательство BUBBLE, выпустившее комиксы о майоре Громе, организует на мероприятии паблик-ток со сценаристами и художниками Наталией Nightday Воронцовой, Джамилей Зульпикаровой, Валентином Поткиным, Анастасией Phobs Ким, выпускающим редактором Ксенией Шпалецкой и главным редактором Романом Котковым.

Ранее в Крыму прошел крупнейший фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Его посетили более 100 тысяч человек, в том числе гости из других стран.