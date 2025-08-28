Стали известны хедлайнеры «Фандом Феста ВКонтакте» 2025 года

Хедлайнерами фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте», который состоится в Москве в концертном зале Main Stage 22 и 23 ноября, станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW, 8TURN и The Last Live. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

EVERGLOW — герлз-бэнд из Сеула, получивший широкую известность в 2019 году. Уже вскоре журнал Billboard включил их песню La Di Da в список лучших треков года.

Бойз-бэнд 8TURN в 2023 году занял третье место в шоу Road to Kingdom: Ace of Ace от Mnet и проводит первый мировой тур. А группа The Last Live, впервые приезжающая в Россию, исполнит не только свои хиты, но и каверы на мировую классику.

Среди других заявленных артистов — победитель «Музыкастинга 5.0» от «Нового радио» Дима Пермяков, выросший в России блогер и музыкант из Китая Weiyi, бойз-бэнд Nomads из Казахстана и многие другие.

Ранее организаторы рассказали о других участниках фестиваля.