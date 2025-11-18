Главный Дед Мороз России зажег огни на новогодней елке в Великом Устюге

Отметивший день рождения всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке в Великом Устюге. Трансляция празднования доступна на официальной странице волшебника во «ВКонтакте» .

На опубликованных кадрах видно, как Дед Мороз стоит в окружении сказочных героев, приехавших на торжество из других регионов России, и дает команду зажечь огни на елке.

«Елочка у нас красивая, нарядная, но чего-то на ней не хватает. Света, который загорается в каждом доме, когда мы собираемся все вместе, дарим тепло друг другу. Вот и сегодня есть у меня одно заветное желание: пусть в сердце каждого из вас загорается огонек», — обратился он к гостям праздника.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем анонсе зажигания огней на первой новогодней елке страны рассказал, что в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приехали 18 сказочных гостей.

Волшебная традиция, символизирующая приближение новогодних праздников и объединяющая людей, станет главным событием праздничных программ в вотчине зимнего волшебника и на городской площади Ленина. В нем примут участие Баба Яга из Ярославской области, Девица Метелица из Кировской, Матушка Зима из Архангельской, а также Деды Морозы из Воронежской области, Дагестана и белорусский Дед Мороз из Беловежской пущи.

После празднования дня рождения всероссийский Дед Мороз отправится в путешествие по российским городам.

Как сообщила пресс-служба РЖД, новогодний состав начнет свое путешествие в ближайшую среду, 19 ноября, из Владивостока. По пути поезд совершит более 70 остановок, а в Москву прибудет 2 января и остановится на Киевском вокзале.