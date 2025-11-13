Дед Мороз прибудет в столицу 2 января

Праздничный поезд Деда Мороза посетит Москву в начале января 2026 года с развлекательной программой для гостей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании уточнили, что место встречи осталось неизменным по сравнению с прошлым годом. Поезд остановится на Киевском вокзале столицы 2 и 3 января.

Состав представляет собой передвижную резиденцию с тематическими вагонами. Гости смогут посетить приемную Деда Мороза, сказочную деревню для игр и кукольный театр, также в поезде будут работать сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан.

Праздничный тур начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. За это время состав сделает остановки в 70 городах России.