Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 19 ноября

В 2025 году поезд Деда Мороза отправится в путешествие по российским городам 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Новогодний поезд отправится в свое пятое путешествие из Владивостока.

«Начиная с 19 ноября Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину», — уточнили в РЖД.

В это воскресенье Дед Мороз проверит готовность поезда у себя на родине, в Великом Устюге, а потом уже отправится на нем во Владивосток.

С 9 ноября можно будет купить билеты на кукольный спектакль и праздничную программу в поезде. Речь идет о первом участке пути — до Омска. Кроме того, опубликуют полный маршрут следования поезда.

Те, кто ждет чуда сильнее всех, смогут увидеть и сфотографировать поезд Деда Мороза с 07:10 до 7:50 8 ноября на МЦК.

В начале этого года москвичи и гости столицы встретились с Дедом Морозом на Киевском вокзале 3 января.