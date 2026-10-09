Зрители назвали любимые роли актера Евстигнеева к 100-летию с его дня рождения

К 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева, которое отмечается 9 октября, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» предложил зрителям выбрать любимые роли актера. В голосовании в социальных сетях телеканала приняли участие 3195 человек, пишет «7Дней» .

В рейтинг лучших ролей Евгения Евстигнеева вошли как главные герои, так и эпизодические персонажи. Первое место с большим отрывом занял профессор Преображенский из «Собачьего сердца» (43% голосов). Режиссер Владимир Бортко отмечал, что созданный актером образ заметно отличался от его предыдущих работ.

Вторую строчку занял товарищ Дынин из комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (26%). Режиссеру Элему Климову пришлось отстаивать кандидатуру Евстигнеева перед киноруководством. Третье место досталось режиссеру народного театра из «Берегись автомобиля» (23%) — это была первая совместная работа с Рязановым. Сотрудничество продолжилось в «Зигзаге удачи» (4-е место, 22%).

Пятое место занял вор в законе Ручников из «Место встречи изменить нельзя» (21%), а шестым стал Воробьев из «Стариков-разбойников» (20,5%). Роль писалась специально для актера, который всего снялся в четырех фильмах Рязанова.