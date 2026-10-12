Ветеринар Белова объяснила, почему кошки переносят котят в обувь

Кошка может прятать потомство в ботинках человека, которого считает защитником. Причину такого поведения объяснила ветеринар Анна Белова, пишет ИА Stavropol.Media .

После родов кошка ищет для малышей защищенное укрытие и ориентируется прежде всего на запахи. Обувь сильно пахнет человеком, поэтому питомица может воспринимать ее как безопасное место.

По объяснению Беловой, кошка выбирает вещи члена семьи, которого воспринимает как главного защитника. Размещая котят рядом с его запахом, она словно привлекает хозяина к охране потомства.

Резко забирать или прятать ботинки не стоит: встревоженная кошка может перенести малышей в еще более труднодоступное место. Лучше обустроить гнездо неподалеку от выбранной обуви и положить туда недавно ношенную вещь этого человека, например футболку. Знакомый запах поможет питомице принять новое укрытие.

В первые дни после родов кошка особенно беспокойна, поэтому принуждение только усилит стресс. Помимо привычного запаха, ей нужны тепло, тишина, полумрак и отсутствие постороннего внимания. Убедившись в безопасности гнезда, она начнет пользоваться им сама, сообщает vse42.ru.