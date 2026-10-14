В Санкт-Петербурге опубликован Дневник американки Мэри Рид, которая оказалась в блокадном Ленинграде, стала убежденной патриоткой Советского Союза и больше никогда не покидала его. Директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, выступивший переводчиком и издателем записей, рассказал «Вечернему Санкт-Петербургу» о значении этого документа.

Мэри Рид родилась в 1897 году в семье пастора и художницы неподалеку от Бостона. Увлеченная социалистическими идеями с юности, она была активисткой компартии США, а в 1927 году переехала в Советский Союз. Там она работала корреспондентом американского издания, переводчицей в Наркомате иностранных дел и в Коминтерне, а в 1934 году обосновалась в Ленинграде, где ее дневник с документальной точностью запечатлел жизнь осажденного города.

По словам историка, это первый и, возможно, единственный дневник, который велся в блокадном Ленинграде на английском языке, что имеет большое научное значение. Однако главное его достоинство в другом: документ доказывает, что Советский Союз не был «монстром», а привлекал людей со всего мира. Мэри Рид была искренней советской патриоткой и сама не хотела никуда уезжать.