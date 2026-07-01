Вдова исполнила непристойный танец у гроба мужа и попала на видео

Жительница Мексики станцевала тверк у гроба мужа во время прощания с ним. Об этом сообщило издание Need To Know .

На опубликованных кадрах несколько женщин в одинаковых футболках с фотографией умершего собрались рядом с гробом. Под аплодисменты гостей вдова начала танцевать тверк перед телом супруга.

Позже к гробу подошла еще одна женщина и повторила похожие движения. В это время двое молодых людей читали рэп рядом с участниками церемонии.

По данным журналистов, ролик сначала появился в аккаунте артиста, который выступал на таких мероприятиях. Он назвал подобные номера альтернативным способом проводить человека в последний путь.

Ранее в Таиланде семья 59-летнего мужчины пригласила танцовщиц к его гробу. Родственники рассказали, что именно таким оказалось последнее желание тайца.