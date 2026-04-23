Предсмертное желание. В Таиланде на похоронах мужчины выступили голые танцовщицы

В Таиланде семья покойного заказала на его похороны танцовщиц без одежды

В Таиланде родственники 59-летнего местного жителя после его смерти пригласили на похороны нескольких танцовщиц, выступивших перед гробом практически без одежды. Об этом сообщило издание Amarin 34 .

Семья покойного организовала похороны с соблюдением традиций. Прощание продлилось несколько дней.

При этом за день до кремации покойного его родственники смогли удивить гостей, пригласив танцовщиц. Женщины станцевали напротив гроба в полуголом виде. Так семья мужчины выполнила его предсмертное желание.

Ранее в Таиланде чуть не кремировали впавшую в гипогликемическую кому 65-летнюю женщину. Работники храма, открывшие гроб, заметили, что она подает признаки жизни.