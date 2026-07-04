В жизни британца сбылось видение из комы

Житель Великобритании Киан Эктон рассказал, что во время комы увидел будущую семью и рождение близнецов. Его историю опубликовала газета Mirror .

В 2024 году 26-летний Эктон приехал на фитнес-мероприятие и внезапно потерял сознание. Врачи обнаружили у него отек мозга и заподозрили отказ органов. Мужчина впал в кому, позже пришел в себя, но затем его состояние снова резко ухудшилось.

Во второй коме британцу приснился дом у озера. На руке у него были часы с отсчетом восьми дней, и, по словам Эктона, он каким-то образом понимал, что именно столько пробудет без сознания. Рядом во сне находилась его возлюбленная, которая уже стала матерью их детей-близнецов.

Через восемь дней Эктон очнулся. После выздоровления он женился на своей девушке, а позднее супруги решили завести ребенка. На УЗИ врач сообщил им, что у пары родятся близнецы.

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