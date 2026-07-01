Певица МакSим призналась, что после комы лишилась волос

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые призналась, что после тяжелой болезни и медикаментозной комы полностью лишилась волос. Об этом артистка рассказала в интервью для проекта «Бес комментариев» .

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с тяжелым поражением дыхательной системы. Врачи ввели ее в искусственную кому, несколько недель артистка провела на аппарате искусственной вентиляции легких. После выписки певица постепенно вернулась на сцену, но стала появляться на публике в париках.

«После больницы у меня вообще не было волос, они меня покинули. Я об этом нигде не говорила, но много вопросов было о том, почему я в парике», — сказала МакSим.

Она объяснила, что не хотела лишний раз тревожить поклонников, которые и так переживали за нее во время болезни.

Ранее артистка рассказала, что родилась с двумя большими пальцами на левой руке. Мать испугалась особенности, но врач ее успокоил и сказал, что патология помешает разве что играть на пианино.