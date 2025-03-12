В записях Ньютона нашли дату конца света

При жизни физик и математик Исаак Ньютон вычислил дату конца света. Ученые нашли в его заметках прогноз об апокалипсисе в 2060 году, сообщил Daily Mail .

Физик основывал свои предсказания на протестантской интерпретации Священного писания и событий, последовавших за библейской историей. В Откровении Иоанна Богослова, известном как «Апокалипсис», шла речь о столкновении сил добра и зла, после которого прежний мир прекратит существование. Ньютон в 1704 году вычислил возможную дату этой войны.

В качестве точки отсчета он взял 800 год нашей эры. Ньютон прибавил к этому рубежу период в 1260 лет, вычисленный на основе математики и дат из библейской истории, и получил возможную срок конца света.

«И дни короткоживущих зверей <…> закончатся в 2060 году нашей эры. Они могут закончиться и позже, но я не вижу причин для его более раннего окончания», — написал он.

Ньютон верил, что перед вторым пришествием Христа евреи вернутся в Израиль и восстановят Храм. Примерно в это время коррумпированные ветви христианства падут, а истинное Евангелие начнет открыто проповедоваться.

По другой версии, конец света наступит после смерти 112-го понтифика, папы римского Франциска. С середины февраля он находится в больнице.