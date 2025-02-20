Сегодня 01:37 Понтифик с чувством юмора. Как Франциск стал папой римским и кто может заменить его 0 0 0 Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Папа римский лежит в больнице с 14 февраля — старые проблемы с легкими напомнили о себе. Миллионы католиков во всем мире молятся о здоровье понтифика, но ближний круг уже прикидывает, кого выберут вместо него. Подробности о жизни Франциска, возможных кандидатах на Престол и о том, как проходит конклав, — в материале 360.ru.

Папа римский попал в больницу Глава Римско-католической церкви слег с двусторонней пневмонией. Ее диагностировали во время компьютерной томографии после того, как 14 февраля папу римского Франциска срочно положили в римскую клинику Джемелли с полимикробной инфекцией, сообщила пресс-служба Святого престола. Это не первое осложнение: в молодости Франциску удалили часть легкого. Сейчас медики заявляют, что состояние 88-летнего папы «представляет сложную клиническую картину». Тем не менее понтифик пребывает в хорошем расположении духа. Однако его окружение настроено не так оптимистично: большинство считают, что Франциск «на этот раз не справится» и в любом случае, из-за слабости или смерти, скоро отойдет от дел. Тогда в Ватикане пройдет избрание нового понтифика.

Фото: Верующие молятся за папу Франциска у клиники Джемелли, Риме, 18 февраля 2025 года. Stefano Costantino / Global Look Press

Что такое конклав Как проходят выборы папы римского Большинству людей в общих чертах известно как проходят выборы очередного папы. За это скажем «спасибо» роману Дэна Брауна «Ангелы и демоны» и претенденту на «Оскар» 2025 года — фильму «Конклав» с Рэйфом Файнсом в главной роли. Ошибок там достаточно, но в общих чертах изложено верно. Итак, после смерти или отставки папы римского собирается конклав кардиналов. Их без всяких средств коммуникации запирают в специальной изолированной части дворца Ватикана — Сикстинской капелле. Той самой, чей потолок расписывал Микеланджело Буонарроти.

Фото: Потолок Сикстинской капеллы, в центре — «Сотворение Адама», Ватикан. Christa Knijff / Global Look Press

Кардиналы должны высказывать свою волю закрытым голосованием, дважды в день до тех пор, пока одна кандидатура не соберет как минимум две трети голосов плюс еще один. Собрали? Тогда в печке жгут специальные дрова, что окрашивают дым в белый цвет. После этого можно отпирать святых отцов. Не договорились — дым черный, сидят дальше. Имя нового папы объявляют собравшимся верующим с балкона собора Святого Петра. После восклицания Habemus Papam — «У нас есть папа!» — появляется сам новоизбранный понтифик со своим первым посланием «городу и миру».

Фото: Вид на Сикстинскую капеллу с крыши собора Святого Петра / Википедия

Интересные факты о конклаве Папой римским могут выбрать даже мирянина без сана, главное, чтобы был католиком и мужчиной. Однако с 1378 года понтификами избирают только кардиналов.

Самый долгий конклав длился с ноября 1268-го до сентября 1271-го года. Да-да, почти три года два десятка кардиналов никак не могли договориться. Говорят, в конце концов дело ускорили разъяренные верующие: они просто сорвали крышку над залом почтенного собрания, и понтифика наконец выбрали.

Нередко за время конклава некоторые из его участников отдавали богу душу. Так, во время выборов Бенедикта XIV, которые затянулись с 18 февраля по 17 августа 1740 года, преставились четверо из полусотни кардиналов.

Последний конклав проходил в 2013 году и был первым с 1829-го, что пришелся на время Великого поста. Тогда 115 кардиналов определялись между двумя десятками возможных кандидатов на папский престол. Справились, кстати, за пару дней.

Фото: Global Look Press

Биография папы Франциска Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Отец трудился бухгалтером на железной дороге. Мать занималась домом и воспитывала пятерых детей, из которых будущий папа римский был младшим. Он рос обычным латиноамериканским парнем: отчаянно болел за любимый футбольный клуб, лихо плясал танго и милонгу. После католической школы Хорхе Марио отправился в училище, а вечерами подрабатывал вышибалой и уборщиком. Затем с дипломом химика-технолога несколько лет проработал в пищевой лаборатории.

Фото: Студент-химик Хорхе Марио Бергольо (четвертый слева, средний ряд) с уителями и однокашниками, 1948 год / Википедия

Неожиданно в 21 год у младшего Бергольо диагностировали пневмонию и три кисты, так что пришлось удалить часть легкого. Врачи не особо верили, что их пациент выкарабкается, однако молодость взяла свое. Позже, весной, парень заглянул в собор на исповедь и так вдохновился проповедью священника, что ушел в семинарию. Как впоследствии признавался сам понтифик, несколько раз он сомневался в своем выборе, особенно когда влюбился в девушку. Но все-таки 12 марта 1960 года Бергольо официально принял монашеский обет бедности, целомудрия и послушания члена Ордена иезуитов.

Фото: Хорхе Марио Бергольо в аргентинской семинарии, 50-е годы XX века / Википедия

Молодой католик прилежно учился: постигал латынь и теологию, философию и историю, литературу и английский язык. Позднее стал преподавать сам, получил звание профессора, рос в церковных чинах. При этом все чаще епископ, а затем и кардинал Бергольо призывал пастырей христиан думать не о политике и кошельке. Впрочем, не только призывал соблюдать заповеди Христовы, но и подавал пример. Все отмечали его личную скромность и простой образ жизни: все-таки кардинал, а жил в маленькой квартире, сам готовил себе еду, отказался от персонального лимузина с шофером и ездил на общественном транспорте.

Интересно Каждый понтифик носит «кольцо рыбака» — на нем изображен апостол Петр, забрасывающий рыбацкую сеть с лодки (до встречи с Христом он промышлял ловлей рыбы). Это перекликается со словами Иисуса о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ. Так вот, каждый новоизбранный папа получает свой уникальный перстень, который уничтожают после его смерти. Франциск попросил отлить для него это кольцо из недорогого позолоченного серебра. Каждый понтифик носит «кольцо рыбака» — на нем изображен апостол Петр, забрасывающий рыбацкую сеть с лодки (до встречи с Христом он промышлял ловлей рыбы). Это перекликается со словами Иисуса о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ. Так вот, каждый новоизбранный папа получает свой уникальный перстень, который уничтожают после его смерти. Франциск попросил отлить для него это кольцо из недорогого позолоченного серебра.

Фото: IMAGO/ALESSIA GIULIANI / Global Look Press

Папа без номера После смерти папы римского Иоанна Павла II весной 2005 года кардинала Бергольо называли главным претендентом на престол святого Петра. Однако он занял его лишь после отречения Бенедикта XVI в 2013-м, став первым папой — представителем Ордена иезуитов, а также первым папой из Нового Света. Новый понтифик взял имя в честь святого Франциска Ассизского — аскетического идеала монашества Европы. Бергольо оказался первым из большой вереницы пап римских с таким именем. Потому решил не использовать порядковый номер. Но он будет именоваться Франциском I, если в будущем появится папа-тезка.

Интересно Традиция смены имени избранного папы римского появилась не сразу. Ее начал в V веке римлянин Меркурий — он посчитал, что имя языческого бога не подходит для Святого престола, и нарекся Иоанном II. А после папы Анастасия III (911–914) понтифики стали брать имя одного из предшественников. Последним папой, который не стал менять имя, был Марцелл II в 1555 году (кстати, он продержался всего 22 дня после избрания). Первым понтификом, который принял двойное имя, стал папа Иоанн Павел I в 1978-м. Традиция смены имени избранного папы римского появилась не сразу. Ее начал в V веке римлянин Меркурий — он посчитал, что имя языческого бога не подходит для Святого престола, и нарекся Иоанном II. А после папы Анастасия III (911–914) понтифики стали брать имя одного из предшественников. Последним папой, который не стал менять имя, был Марцелл II в 1555 году (кстати, он продержался всего 22 дня после избрания). Первым понтификом, который принял двойное имя, стал папа Иоанн Павел I в 1978-м.

За дюжину лет Франциск успел объездить почти четыре десятка стран и сам часто принимал высокопоставленных гостей. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, предводителями Кубы Фиделем и Раулем Кастро, главами США Бараком Обамой, Дональдом Трампом, Джо Байденом и многими другими. Разумеется, привечает он и знаменитостей, причем не только серьезных деятелей искусства. Понтифик с удовольствием встречался с комедийными актерами вроде Вупи Голдберг и Криса Рока. Недаром говорят, что Франциск регулярно произносит молитву: «Господи, дай мне чувство юмора!»

Фото: Gрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск, Ватикан, 25 ноября 2013 года. Stefano Spaziani / Global Look Press

Претенденты на пост папы римского Имена наиболее вероятных кандидатов (итальянцы называют их papabile — «папабили») уже известны. Это 70-летний итальянский кардинал Пьетро Паролин — опытный ватиканский дипломат и куриальный сановник, с 2013 года занимает пост государственного секретаря Святого престола. Кардиналу Луису Антонио Тагле с Филиппин 67 лет, он отмечен двумя наградами католического рыцарского ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского. Третий претендент — также кардинал Фридолин Амбонго из Демократической Республики Конго.

Фото: Слева направо: кардиналы Паролин, Тагле и Амбонго / Википедия

Разумеется, эти три кардинала отнюдь не единственные кандидаты на пост папы: история помнит, как выборы принимали довольно необычный поворот. Взять хотя бы историю с папессой Иоанной, от которой до сих пор пытается откреститься Католическая церковь. Но о ней и других курьезах Ватикана расскажем в следующий раз.