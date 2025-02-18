Футуролог Кононов: агрессивным кругам выгодно поддерживать теории о конце света

Футуролог Александр Кононов объяснил популярность предсказаний о конце света. Такие теории активно распространяются в массовой культуре и даже находят отклик в научных группах, сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, агрессивным кругам, ответственным за разжигание конфликтов в странах, выгодно поддерживать пессимистические взгляды. Таким образом они частично снимают с себя ответственность.

«Им выгодно, когда ученые говорят: „Все равно человечество погибнет, поэтому в чем вас винить?“» — пояснил специалист.

Он также отметил, что с точки зрения построения моделей угроз такие сценарии довольно полезны. Всегда интересно посмотреть фильмы-катастрофы и прочитать подобные книги, добавил футуролог.