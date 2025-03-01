Сегодня 14:56 «Пророчество о папах»: подделка или предвестие апокалипсиса? 0 0 0 Фото: Angelo Carconi / www.globallookpress.com Интересное

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Смерть папы римского Франциска, за здоровьем которого следят все католики, может стать последним шагом мира к апокалипсису. Во всяком случае, на это указывает древнее «Пророчество о папах». В предсказании конец света обещают с уходом из жизни 112-го понтифика, а это как раз Франциск.

Кто составил «Пророчество о папах» Авторство предсказания предписывают святому Малахии, который жил в XII веке. Текст впервые опубликовали в книге Арнольда де Вийона Lignum Vitae в 1595 году, спустя более 400 лет после смерти святого.

Интересно Большинство историков считают, что текст пророчества на самом деле создали гораздо позже, вероятно в XVI веке. Нет никаких доказательств, что Малахия — действительно автор этого списка. Большинство историков считают, что текст пророчества на самом деле создали гораздо позже, вероятно в XVI веке. Нет никаких доказательств, что Малахия — действительно автор этого списка.

Известно, что святой Малахия был архиепископом Армы в Ирландии. К вере пришел еще в раннем детстве, предпочитая играм молитвы. Набожность ребенка обратила на себя внимание епископа. Малахия стал дьяконом, затем получил сан священника и занялся миссионерством, в итоге оказав серьезное влияние на распространение римского обряда в Ирландии.

Канонизировали Малахию в 1190 году по решению папы Климента III. Он стал первым ирландским святым, которого официально признала католическая церковь. Хотя предсказания священнослужителя создали ему спорный образ.

Фото: IMAGO / ALESSIA GIULIANI / www.globallookpress.com

Что написано в «Пророчестве о папах» Каждая фраза в предсказании символически описывает папу. Главный его посыл заключается в том, что Римская католическая церковь перестанет существовать после последнего — 112-го — описанного святым понтифика. Миру пророчество при этом обещает глобальную катастрофу.

В списке Малахия дал краткую характеристику каждому папе римскому, причем с историческими фактами иногда она действительно совпадает. Ex castro Tiberis («Из замка на Тибре») — относится к Целестину II, который родился в замке на реке Тибр.

Inimicus expulsus («Изгнанный враг») — Иннокентия II избрали папой в результате раскола, в ходе которого изгнали его соперника, Анаклета II.

Ensis Laurentii («Меч Лоренцо») — можно провести параллель с Григорием VIII, который получил известность из-за стремления организовать Третий крестовый поход, что можно связать с образом меча.

Lilium et rosa («Лилия и роза») — папа Урбан VIII происходил из семьи Барберини, на гербе которой изображали пчел, но также был связан с Флоренцией (символ — лилия) и Францией (символ — лилия и роза).

Фото: Angelo Carconi / www.globallookpress.com

Aquila rapax («Хищный орел») — интерпретируется как правление Пия VII во время наполеоновских войн. Наполеон, которого часто ассоциировали с орлом, захватил Рим и заключил папу в тюрьму.

Ignis ardens («Пылающий огонь») — с образом огня можно связать Пия X, известного ревностной борьбой за реформы в Церкви и против модернизма.

De medietate lunae («О половине луны») — интерпретируется как указание на Иоанна Павла I, чье правление длилось около месяца (лунный месяц).

De labore solis («О труде солнца») — Иоанн Павел II родился во время солнечного затмения, во время этого же явления его хоронили.

Gloria olivae («Слава оливы») — Бенедикт XVI был членом ордена бенедиктинцев, символом которых является оливковая ветвь.

Когда именно наступит конец света, судя по пророчеству Малахии, непонятно. В нем лишь описали последовательность событий, которые произойдут перед апокалипсисом.

Фото: Fabio Frustaci / www.globallookpress.com

Почему Франциск I — папа из пророчества? Последним в списке дали описание папе Petrus Romanus («Петр Римский»). В пророчестве указано, что ему предстоит править в период великих испытаний и завершить историю Церкви. Есть несколько причин, чтобы связать нынешнего папу римского Франциска и предсказание о возможном апокалипсисе. Петр Римский — последний папа в списке; его правление приходится на период, когда многие ожидают исполнения последнего пророчества.

Интересно «Во время последнего преследования Римской католической церкви воссядет Петр Римский, который будет пасти овец среди множества невзгод; когда они закончатся, город семи холмов будет разрушен и Страшный Судья будет судить свой народ. Конец», — так переводится окончание пророческого списка. «Во время последнего преследования Римской католической церкви воссядет Петр Римский, который будет пасти овец среди множества невзгод; когда они закончатся, город семи холмов будет разрушен и Страшный Судья будет судить свой народ. Конец», — так переводится окончание пророческого списка.

Нынешний папа — первый, кто выбрал себе имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, что символически связывается с идеей реформы и обновления Церкви. Хотя его имя не Петр, статус понтифика соответствует части Romanus.

Фото: ALESSIA GIULIANI / www.globallookpress.com

К тому же Франциск взошел на папский престол в период, когда католическая церковь столкнулась с многочисленными вызовами: скандалами, финансовыми проблемами, снижением числа верующих, внутренними расколами. Это подходит под фразу «множество невзгод» из пророчества.

Реформаторские инициативы папы римского, направленные на упрощение и гуманизацию Церкви, можно интерпретировать как попытку «пасти овец» в трудные времена.

Интересно В пророчестве упомянули разрушение города семи холмов (Рима). Это может символизировать также кризис института Церкви. Франциска I как папу-реформатора можно рассматривать как фигуру, связанную с этим переходным периодом. В пророчестве упомянули разрушение города семи холмов (Рима). Это может символизировать также кризис института Церкви. Франциска I как папу-реформатора можно рассматривать как фигуру, связанную с этим переходным периодом.

Несмотря на существующие интерпретации, многие исследователи и теологи скептически относятся к связи Франциска с пророчеством Малахии. А само предсказание считают подделкой XVI века, не связанной с подлинным текстом святого. Кроме того, фразы в пророчестве, указывают они, слишком общие — их можно применить к любому папе.