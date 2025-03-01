«Пророчество о папах»: подделка или предвестие апокалипсиса?
Смерть папы римского Франциска, за здоровьем которого следят все католики, может стать последним шагом мира к апокалипсису. Во всяком случае, на это указывает древнее «Пророчество о папах». В предсказании конец света обещают с уходом из жизни 112-го понтифика, а это как раз Франциск.
Кто составил «Пророчество о папах»
Авторство предсказания предписывают святому Малахии, который жил в XII веке. Текст впервые опубликовали в книге Арнольда де Вийона Lignum Vitae в 1595 году, спустя более 400 лет после смерти святого.
Интересно
Известно, что святой Малахия был архиепископом Армы в Ирландии. К вере пришел еще в раннем детстве, предпочитая играм молитвы. Набожность ребенка обратила на себя внимание епископа.
Малахия стал дьяконом, затем получил сан священника и занялся миссионерством, в итоге оказав серьезное влияние на распространение римского обряда в Ирландии.
Канонизировали Малахию в 1190 году по решению папы Климента III. Он стал первым ирландским святым, которого официально признала католическая церковь. Хотя предсказания священнослужителя создали ему спорный образ.
Что написано в «Пророчестве о папах»
Каждая фраза в предсказании символически описывает папу. Главный его посыл заключается в том, что Римская католическая церковь перестанет существовать после последнего — 112-го — описанного святым понтифика. Миру пророчество при этом обещает глобальную катастрофу.
В списке Малахия дал краткую характеристику каждому папе римскому, причем с историческими фактами иногда она действительно совпадает.
- Ex castro Tiberis («Из замка на Тибре») — относится к Целестину II, который родился в замке на реке Тибр.
- Inimicus expulsus («Изгнанный враг») — Иннокентия II избрали папой в результате раскола, в ходе которого изгнали его соперника, Анаклета II.
- Ensis Laurentii («Меч Лоренцо») — можно провести параллель с Григорием VIII, который получил известность из-за стремления организовать Третий крестовый поход, что можно связать с образом меча.
- Lilium et rosa («Лилия и роза») — папа Урбан VIII происходил из семьи Барберини, на гербе которой изображали пчел, но также был связан с Флоренцией (символ — лилия) и Францией (символ — лилия и роза).
- Aquila rapax («Хищный орел») — интерпретируется как правление Пия VII во время наполеоновских войн. Наполеон, которого часто ассоциировали с орлом, захватил Рим и заключил папу в тюрьму.
- Ignis ardens («Пылающий огонь») — с образом огня можно связать Пия X, известного ревностной борьбой за реформы в Церкви и против модернизма.
- De medietate lunae («О половине луны») — интерпретируется как указание на Иоанна Павла I, чье правление длилось около месяца (лунный месяц).
- De labore solis («О труде солнца») — Иоанн Павел II родился во время солнечного затмения, во время этого же явления его хоронили.
- Gloria olivae («Слава оливы») — Бенедикт XVI был членом ордена бенедиктинцев, символом которых является оливковая ветвь.
Когда именно наступит конец света, судя по пророчеству Малахии, непонятно. В нем лишь описали последовательность событий, которые произойдут перед апокалипсисом.
Почему Франциск I — папа из пророчества?
Последним в списке дали описание папе Petrus Romanus («Петр Римский»). В пророчестве указано, что ему предстоит править в период великих испытаний и завершить историю Церкви.
Есть несколько причин, чтобы связать нынешнего папу римского Франциска и предсказание о возможном апокалипсисе.
Петр Римский — последний папа в списке; его правление приходится на период, когда многие ожидают исполнения последнего пророчества.
Интересно
Нынешний папа — первый, кто выбрал себе имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, что символически связывается с идеей реформы и обновления Церкви. Хотя его имя не Петр, статус понтифика соответствует части Romanus.
К тому же Франциск взошел на папский престол в период, когда католическая церковь столкнулась с многочисленными вызовами: скандалами, финансовыми проблемами, снижением числа верующих, внутренними расколами. Это подходит под фразу «множество невзгод» из пророчества.
Реформаторские инициативы папы римского, направленные на упрощение и гуманизацию Церкви, можно интерпретировать как попытку «пасти овец» в трудные времена.
Интересно
Несмотря на существующие интерпретации, многие исследователи и теологи скептически относятся к связи Франциска с пророчеством Малахии. А само предсказание считают подделкой XVI века, не связанной с подлинным текстом святого. Кроме того, фразы в пророчестве, указывают они, слишком общие — их можно применить к любому папе.