Сучата Чуангсри из Таиланда победила в конкурсе «Мисс Мира — 2025»

Победительницей конкурса «Мисс Мира — 2025» стала представительница Таиланда. Корону ей вручила прошлогодняя обладательница титула — Кристина Пысзкова из Чехии. Об этом объявили на официальном сайте мероприятия.

Второе место заняла Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

Всего в этом году за титул боролись участницы из 108 стран. Россия в конкурсе не участвовала.

Для Таиланда это историческая победа — конкурс впервые выиграла представительница этой страны. Победительницу зовут Сучата Чуангсри.

В индустрии красоты она с 17 лет и уже успела поучаствовать в «Мисс Вселенная — 2024», где заняла третье место. Однако позже ее лишили этого звания, потому что она решила участвовать в «Мисс Мира — 2025» раньше положенного срока — менее чем через год после участия в другом международном конкурсе.

Ранее модельеры из 67 регионов России подали заявки на конкурс дизайна адаптивной одежды. Особой популярностью среди кандидатов пользуются номинации «Повседневный комфорт», «Национальный костюм» и «Мирный образ защитника Отечества».