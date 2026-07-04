Слово «неоноклюз» пробилось в эфир «Радиостанции Судного дня»

Новый сигнал передала «Радиостанция Судного дня», выдав в эфир слово «неоноклюз». Об этом сообщил отслеживающий активность «Жужжалки» телегам-канал «УВБ-76 логи» .

Авторы отметили, что новое слово прозвучало в эфире в субботу, 4 июля, в 15:26 по московскому времени.

«Сообщение за сегодня 04.07.26 15:26 МСК НЖТИ 54385 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735», — указали в публикации о содержании трансляции.

С конца июня «Радиостанция Судного дня» выдает по одному сообщению в день, в которых меняется только количество слов. В минувшую пятницу, 3 июля, в эфире прозвучали слова «герцотютя» и «смоквоный».

Пока рекорд по количеству сообщений «Жужжалки» прочно удерживает 11 февраля, когда в эфире радиостанции за сутки вышли 24 сообщения.