«Прыщавый Кавказ» и еще 23 кода передала за день «Жужжалка»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала 24 сообщения за сутки, почти повторив абсолютный рекорд двухлетней давности. В эфире в том числе прозвучала фраза «Кавказ прыщавый», сообщил канал «УВБ-76 логи» .

Загадочная коротковолновая радиостанция на частоте 4625 килогерц устроила настоящий инфопоток. Радиолюбители зафиксировали 24 голосовых сообщения за день — обычно станция ограничивается одним-двумя в неделю.

Среди переданных фраз засветились «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый росчерк», «СССР», «голубей», «кобочелн», «арыкочаек», «коломенка», «ласка», «займозаем», «блуд» и внезапное — «Кавказ прыщавый».

Ровно два года назад, 12 февраля 2024 года, УВБ-76 установила рекорд, выдав 25 сообщений за день. Тогда в эфире звучали «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие бессвязные слова. Нынешняя активность лишь на одно сообщение отстает от исторического максимума.

Что означают передачи, не знает никто. Радиолюбители шутят: то ли это шифровка для глубоко законспирированных агентов, то ли военные связисты просто развлекаются. Официально принадлежность УВБ-76 никогда не раскрывали.