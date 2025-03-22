Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу

Портрет, который президент России Владимир Путин передал Дональду Трампу, представляет собой бесценное произведение искусства. Об этом в беседе с aif.ru заявил народный художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

Он отметил, что авторы обычно не комментируют свои работы и не объясняют, для кого они были созданы.

«Вообще мы свои заказы никогда не комментируем, но могу сказать одно. В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул художник.

Когда его спросили о возможной стоимости картины, Сафронов ответил просто: «Такая работа, вероятно, бесценна».

Художник добавил, что если кто-то раскроет его авторство, он будет готов поделиться своими мыслями по этому поводу.

Ранее Путин передал Трампу портрет, написанный известным российским художником. Путин также признался, что после покушения на Трампа ходил в церковь и молился за него как за своего друга. Американский политик, в свою очередь, послал российскому коллеге сигнал о желании восстановить отношения.