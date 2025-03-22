Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу
Художник Сафронов назвал бесценным портрет, подаренный Путиным Трампу
Портрет, который президент России Владимир Путин передал Дональду Трампу, представляет собой бесценное произведение искусства. Об этом в беседе с aif.ru заявил народный художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.
Он отметил, что авторы обычно не комментируют свои работы и не объясняют, для кого они были созданы.
«Вообще мы свои заказы никогда не комментируем, но могу сказать одно. В России много талантливых людей, слава богу, много художников. Поэтому наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул художник.
Когда его спросили о возможной стоимости картины, Сафронов ответил просто: «Такая работа, вероятно, бесценна».
Художник добавил, что если кто-то раскроет его авторство, он будет готов поделиться своими мыслями по этому поводу.
Ранее Путин передал Трампу портрет, написанный известным российским художником. Путин также признался, что после покушения на Трампа ходил в церковь и молился за него как за своего друга. Американский политик, в свою очередь, послал российскому коллеге сигнал о желании восстановить отношения.