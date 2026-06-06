Россиянам рассказали об окончании мощной магнитной бури

Синоптик Леус: магнитная буря закончилась сегодня во второй половине ночи

Магнитная буря, начавшаяся в пятницу с почти суточным опозданием от первоначальных прогнозов, закончилась сегодня во второй половине ночи. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

По его словам, на пике интенсивность превысила средний уровень G2, но до сильной бури G3 не дотянулась.

«В первой половине сегодняшнего дня еще возможны слабые возмущения геомагнитного поля, после чего магнитосфера нашей планеты вернется в более спокойное состояние», — пояснил синоптик.

Магнитная буря началась днем 5 июня. После полуночи геомагнитные колебания усилились и стали умеренными. В такие периоды некоторые люди чувствуют слабость, головную боль, страдают от бессонницы.

По словам специалистов,новые волны магнитных бурь стоит ожидать в период с 4 по 13 июня. Это связано с самой мощной за последние полтора месяца вспышкой на Солнце.