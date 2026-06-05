Россиян предупредили, что в период до 13 июня ожидается серия магнитных бурь
В период с 4 по 13 июня ожидается серия магнитных бурь, вызванных самой мощной за последние полтора месяца вспышкой на Солнце, в связи с чем метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Об этом сообщил MIR24.TV.
Наиболее напряженным днем станет 11 июня, когда геомагнитная буря достигнет сильного уровня G3 по пятибалльной шкале. Такие явления способны вызывать перепады напряжения в электросетях, повреждения трансформаторов, ложные срабатывания предохранителей, а также перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.
Кроме того, по словам специалистов, в эти дни существует вероятность наблюдать полярные сияния даже в средней полосе. Как отмечает заслуженный врач России Ольга Шарапова, чтобы снизить уровень недомогания, в этот период метеозависимым людям важно соблюдать предосторожности и следовать врачебным рекомендациям. В частности, рекомендуется ограничить физические нагрузки, отдавая предпочтение неспешным прогулкам на свежем воздухе, и поддерживать питьевой режим для уменьшения вязкости крови.