Россиян предупредили, что в период до 13 июня ожидается серия магнитных бурь

В период с 4 по 13 июня ожидается серия магнитных бурь, вызванных самой мощной за последние полтора месяца вспышкой на Солнце, в связи с чем метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Об этом сообщил MIR24.TV .

Наиболее напряженным днем станет 11 июня, когда геомагнитная буря достигнет сильного уровня G3 по пятибалльной шкале. Такие явления способны вызывать перепады напряжения в электросетях, повреждения трансформаторов, ложные срабатывания предохранителей, а также перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Кроме того, по словам специалистов, в эти дни существует вероятность наблюдать полярные сияния даже в средней полосе. Как отмечает заслуженный врач России Ольга Шарапова, чтобы снизить уровень недомогания, в этот период метеозависимым людям важно соблюдать предосторожности и следовать врачебным рекомендациям. В частности, рекомендуется ограничить физические нагрузки, отдавая предпочтение неспешным прогулкам на свежем воздухе, и поддерживать питьевой режим для уменьшения вязкости крови.