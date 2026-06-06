Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась

Мощность обрушившейся на Землю магнитной бури достигла уровня G2. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

На Земле усилилась магнитная буря после того, как планеты достигло облако плазмы от вспышки класса Х.

Степень возмущенности магнитного поля Земли, по данным мониторинга космической погоды, находится на уровне G2. По пятибалльной шкале силы магнитных бурь это означает «умеренно».

Такие умеренные бури не слишком сильно влияют на работу электроники. Но некоторые люди в такие периоды могут чувствовать слабость, у них может болеть голова, возникнуть бессонница.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук предупреждали, что магнитная буря уровня G2 может вернуться после полуночи, но будет менее сильной, чем бушевавшая до полудня 5 июня.