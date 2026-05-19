Россиянам объяснили, почему душу усопшего принято поминать 40 дней

Душу умершего человека принято поминать 40 дней, поскольку считается, что в этот период она еще находится рядом с близкими в земном пространстве. Об этом 360.ru сообщил писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин.

Христианская традиция связана с Вознесением Господним, которое относится к числу 12 праздников, определяющих весь годовой цикл торжественных богослужений. В 2026 году он выпадает на 21 мая.

«Вознесение отмечают на 40-й день после Пасхи. Именно на 40-й день Господь оставил своих учеников и вознесся на небо», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам Сапелкина, церковное предание гласит, что после 40-го дня душа усопшего человека уходит в мир вечного покоя, ожидая своей участи — быть в аду или раю.

Религиовед добавил, что Вознесение в основном отмечают в православном мире. У католиков нет отдельного соответствующего праздника: сразу после Воскресения Христова они отмечают Пятидесятницу.

Подробнее о том, как принято праздновать Вознесение, читайте в нашей статье.