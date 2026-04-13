Росгвардия обеспечила безопасность пасхальных богослужений в Подмосковье

Пасхальные богослужения в Московской области прошли под контролем объединенных сил Росгвардии и правоохранителей. Порядок и безопасность более 170 тысяч православных обеспечивали порядка 800 специалистов.

Праздничные мероприятия проходили в 230 храмах и монастырях в 28 городских округах.



В местах проведения крестных ходов и религиозных обрядов, а также на близлежащих территориях дежурили наряды вневедомственной охраны. Сотрудники лицензионно-разрешительного центра, в свою очередь, проконтролировали деятельность частных охранных структур на предмет соблюдения законодательных норм.

Праздничные мероприятия прошли без инцидентов — слаженность действий личного состава позволила не допустить нарушений порядка.