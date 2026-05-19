Сегодня 18:23 Почему душу поминают 40 дней и при чем здесь Вознесение Господне Религиовед Сапелкин объяснил, почему 40 дней душа умершего находится на земле 0 0 0 Фото: Коломна. Церковь Вознесения Господня / Медиасток.рф Эксклюзив

Культура

Праздники

Священники

Православие

Пасха

Религия

Иисус Христос

Приметы

Православные отмечают Вознесение Господне — один из двунадесятых праздников, когда верующие вспоминают, как Христос на 40-й день после Пасхи вознесся на небо, открыв путь в Царствие Небесное. В храмах проходят торжественные богослужения, а дома принято печь «лесенки» из теста. 360.ru расскажет о смысле праздника, его традициях и богослужениях этого дня.

Когда Вознесение Господне в 2026 году Православный праздник имеет переходящую дату и зависит от Светлой Пасхи. В этом году Вознесение отметят 21 мая. В чем смысл праздника Вознесения Господня Праздник связан с новозаветным событием. После Воскресения на Пасху Иисус Христос 40 дней находился рядом со своими учениками, после чего вознесся на небо: отсюда и название праздника, рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. «Представьте: стоят люди, а один из них начинает подниматься, прощаясь и наказывая своим ученикам-апостолам, призывая рассказывать всему миру о Церкви в этот торжественный день», — объяснил эксперт.

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Деяния святых апостолов, 1:9-11

Тогда вернулись ученики в Иерусалим, и сошествие Святого Духа, как и предсказали ангелы, случилось спустя 10 дней.

Фото: IMAGO/ALESSIA GIULIANI /CPP / www.globallookpress.com

Дата Вознесения тесно связана с христианским пониманием смерти. С этой точки зрения, после кончины душа человека еще 40 дней находится рядом с близкими и только после этого срока уходит из земного мира, ожидая своей участи: отправиться в ад или рай. Отсюда и поминание души, которую вспоминают на протяжении 40 дней на поминках. Вознесение Господне считается у православных христиан очень большим праздником, окончанием пасхальных дней. «Следующий важный церковный цикл начнется праздником Пятидесятницы, или Святой Троицы. Он также считается днем рождения Церкви, 50-й день после Пасхи, когда ученики Христа увидели все его ипостаси и почувствовали снисхождение Бога в виде огненных языков Святого Духа», — отметил религиовед.

Фото: Звенигород. Храм Вознесения Господня / Медиасток.рф

Богослужения Вознесения Господня На Вознесение священники надевают белые одежды. В таком облачении они служат следующие 10 дней, до праздника Святой Троицы. Подготовка к празднику Вознесения начинается накануне вечером, когда священнослужители совершают Всенощное бдение. Утром 21 мая пройдет праздничная литургия Иоанна Златоуста. На торжественном богослужении читают тропарь «Вознесся еси во славе».

Интересно Перевод тропаря следующий: «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников обещанием Святого Духа, по утверждении их благословением, в том, что Ты — Сын Божий, Искупитель мира».

Также 21 мая прозвучит кондак, который раскрывает богословную идею торжества, и задостойник — праздничное песнопение, которое исполняют вместо гимна «Достойно есть» в дни двунадесятых праздников. Попразднство, то есть богослужения с воспоминаниями о событии праздника, продолжится в течение следующих восьми дней.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно молиться и что делать на Вознесение В праздник православные верующие стремятся в храм на службу. Но что делать, если такой возможности, тем более, когда Вознесение выпадает на будний день? Религиовед посоветовал начать день с утренней молитвы, а в течение праздника вести себя благочестиво: ни с кем не спорить и не ссориться. «Не зубоскалить, постараться все конфликты, если они будут, урегулировать, чтобы этот праздник остался в памяти не только молитвенным обращением к Богу, но и каким-то действенным проявлением на земле, то есть без злобы, дрязг со своими близкими и в любви», — отметил Сапелкин.

Фото: Медиасток.рф

Народные традиции и приметы Вознесения Господня В старину на праздник Вознесения было принято навещать друг друга — это называлось «ходить на перепутье». Люди угощали соседей блинами и пирогами, одаривали бедных. Хозяйки пекли «лесенки», или лествички, — особое печенье в виде лесенки. Оно символизировало метафорическую лестницу, по которой Иисус взошел на небо, а также помощь умершим душам и стремление к праведной жизни. В некоторых регионах с этой выпечкой совершали обряды в полях, которые должны были привести к богатому урожаю хлеба.

Интересно Тесто для «лесенок» раскатывали в жгуты, выкладывали в виде лесницы, а затем — поперечные перекладины-ступеньки. Как правило, их было либо семь — по числу Небес или смертных грехов, которые душа должна преодолеть на пути к Богу, либо 12 — по количеству апостолов и главных христианских добродетелей.

Считалось, что, поедая «лесенки» всей семьей и угощая ими бедных и детей, человек символически приближается к Богу, прокладывает себе путь в Царствие Небесное. Кроме того, в народной традиции на Руси Вознесение воспринималось отметкой начала лета, когда весеннее тепло уступает место жаркой погоде. Дождь в этот день говорил о хорошем урожае в предстоящем сезоне и отсутствии пожаров, а ясная погода — о тепле до самой осени.