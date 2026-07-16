«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в третий раз за день

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радио Судного дня», в третий раз за день вышла в эфир с загадочным посланием. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее активность.

«НЖТИ 52049 ВАРОЛЯЗГ 4400 9901», — прозвучало в эфире.

Это сообщение «Жужжалка» выдала в 18:43 по московскому времени. Предыдущее слово «суходелие» радиостанция озвучила за несколько часов до этого — в 14:17. Первый шифр за сегодня пользователи услышали в 12:24. Им стало слово «фиатоплот».

Две недели назад, 3 июля, в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало двойное сообщение — «герцотютя смоквоный». За два дня до этого УВБ-76 неожиданно передала два полноценных слова — «назначение» и «бортовщик».

Рекордное число сообщений — 24 — прозвучало 11 февраля текущего года. Необычную активность связали с проведением военных учений.