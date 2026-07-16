«Радиостанция Судного дня» выдала два новых сообщения

Слова «фиатоплот» и «суходелие» прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», выдала два новых сообщения. Об этом сообщили отслеживающие вещание авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» .

Первая голосовая шифровка «НЖТИ 07154 ФИАТОПЛОТ 0101 8197» прозвучала в 12:24.

«Сообщение за сегодня в 14:17 — НЖТИ 06637 СУХОДЕЛИЕ 8423 6010», — указали во второй публикации о трансляции прямого эфира.

До этого «Радиостанция Судного дня» выходила в эфир в понедельник, 13 июля. Тогда в эфире услышали слово «мнемоника».

УВБ-76 работает на частоте 4625 килогерц. Официально о назначении вещания неизвестно, однако ее эфир вызывает интерес среди интернет-пользователей.

Небывалую активность станция проявила 21 мая. Тогда на волне услышали семь сообщений подряд. Комментаторы в Сети связали их с совместными учениями ядерных сил России и Белоруссии.