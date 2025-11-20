«Радиостанция Судного дня» выпустила в эфир слово «коммерсант»

«Радиостанция Судного дня» выпустила в эфир новый сигнал со словом «коммерсант». Сообщение опубликовали в Telegram-канале «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037», — указали в публикации в 11:24.

Ровно через час опубликовали новое сообщение. Оно было со словом «лещохлев». Спустя 40 минут в эфире прозвучала комбинация со словом «искобоев».

До этого, 17 ноября, «Радиостанции Судного дня» вызвала переполох в западной прессе. В эфире прозвучало слово «Латвия». Британский таблоид Express связал его с угрозой Североатлантическому альянсу. Также журналисты напомнили, что активность станции повышается на фоне международной напряженности.

Еще в тот день радиостанция выдала слова «нантотюк», «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский» и «пошлый».

До этого радио не работало. Трансляцию прерывали из-за удара беспилотника по электроподстанции в городе, где живет администратор проекта.