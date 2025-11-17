Седьмым словом «Радиостанции Судного дня» стало «нантотюк»

В эфире «Радиостанции Судного дня» за 17 ноября прозвучало седьмое слово. Его передали в 15:38 по московскому времени, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Сообщение также содержало привычный буквенно-цифровой код, значение которого неизвестно.

«НЖТИ 82586 НАНТОТЮК 8017 8154», — процитировали его в публикации.

До этого молчавшая несколько дней «Жужжалка» выдала шесть слов с небольшой разницей во времени: «жеребость», «оцинковщик», «лесолед», «болонский», «пошлый» и «Латвия».

«Радиостанция Судного дня» временно не работала: трансляцию прекратили из-за удара БПЛА по электроподстанции в городе, где живет администратор проекта.